James und Stanway in Englands EM-Kader

Englands Fußballerinnen gehen die Mission Titelverteidigung bei der EM in der Schweiz mit Shootingstar Lauren James und Bayern Münchens Mittelfeldspielerin Georgia Stanway an. Die beiden Spielerinnen, die zuletzt mit Verletzungen zu kämpfen hatten, stehen im 23-köpfigen EM-Kader von Nationaltrainerin Sarina Wiegman. Der Verband gab das Aufgebot am Mittwoch bekannt.