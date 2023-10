Julian Nagelsmann über USA-Reise des DFB-Teams: "Ich war absolut begeistert"

Anzeige

Trotz der Kritik und der Unverständnis über die USA-Reise des DFB-Teams kann Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann nur Positives darüber sagen. Vor allem dem Teambuilding habe es geholfen.

Julian Nagelsmann zieht ein durchweg positives Fazit der vorab so heftig diskutierten USA-Reise mit der deutschen Nationalmannschaft. "Ich habe noch keine Mannschaft trainiert, die so schnell Dinge umsetzt", sagte der neue Bundestrainer nach dem 2:2 (1:1) gegen Mexiko in Philadelphia am Mittwoch: "Ich war absolut begeistert, deshalb mache ich mir keine Sorgen."

Seine beruhigenden Worte an die Fußball-Nation wählte Nagelsmann nach elf Tagen Amerika-Abenteuer mit Bedacht. "Ich habe eine totale Einheit gesehen", berichtete er, "sowohl im Hotel, obwohl man sich davon nicht blenden lassen darf, als auch auf dem Platz."