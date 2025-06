"Fiebertraum": DFB-Frauen stimmen sich mit Wolfgang Petry ein

Besonderer Besuch für die deutschen Fußballerinnen: Wolfgang Petry (73) hat die DFB-Frauen mit seinen erfolgreichsten Hits auf die EM-Titelmission eingestimmt. Am Montagabend war der Schlagerstar zu Gast im deutschen Lager in Herzogenaurach. Bei ausgelassener Stimmung feierten die Spielerinnen zu Liedern wie "Wahnsinn" oder "Verlieben, verloren, vergessen, verzeih'n".

"Fiebertraum der besten Art. Muss man dabei gewesen sein", schrieb Nationalspielerin Laura Freigang bei Instagram über die etwas andere Vorbereitung auf das Turnier in der Schweiz. Zuvor hatte die Nationalspielerin bereits betont, dass die Schlager-Ikone "hoch im Kurs" bei der deutschen Auswahl stehe.

Laut Bild-Zeitung soll die Mannschaft den überraschenden Besuch eingefädelt haben, um Bundestrainer Christian Wück und dessen Trainerteam eine Freude zu machen. Demnach hätten die DFB-Frauen zuletzt ein Video als Einladung für Petry aufgenommen.

Wück filmte mit einem breiten Grinsen die Polonaise seiner Spielerinnen. Bei der EM soll die "herausragend gute Stimmung" helfen, die laut Kapitänin Giulia Gwinn schon jetzt zu spüren sei. "Da entwickeln wir einen sehr guten Spirit, mit unseren Charakteren und der Lust, etwas Großes gemeinsam erreichen zu können." Von einem "unfassbar guten Teamgefüge", sprach Vize-Kapitänin Janina Minge.

Am Dienstag endet der erste Teil des Trainingslagers in Herzogenaurach, ab Freitag startet die heiße Phase der Vorbereitung, ehe die DFB-Auswahl am 30. Juni ins EM-Quartier in Zürich reist. Zum Auftakt geht es dann am 4. Juli gegen Polen, weitere Gegner in der Gruppe C sind Dänemark (8. Juli) und Schweden (12. Juli).