Starspielerin Bonmatí aus Krankenhaus entlassen

June 24, 2025, Las Rozas, Madrid, Spain: Aitana Bonmati of Spain attends during the Media day of the Spanish women s team ahead UEFA Women s Euro 2025 at Ciudad del Futbol on June 24, 2025, in Las Rozas, Madrid, Spain. Las Rozas Spain - ZUMAa181 20250624_zaa_a181_022 Copyright: xDennisxAgyemanx

© ZUMA Press Wire