Crystal Palace zeigt: Fußballmärchen sind immer noch möglich - ein Kommentar

Crystal Palace: Die einzigen beiden Titel Es sind die einzigen beiden Titel in der Geschichte des Klubs, den von Oliver Glasner trainierten Underdog, der sich im Fa Cup gegen die Milliardäre von Manchester City durchsetzte. Am Sonntag musste dann im Community Shield der nicht viel weniger betuchte Meister FC Liverpool dran glauben. Womit diese beiden Wettbewerbe endlich mal wieder einen etwas ungewöhnlicheren Sieger sehen. Oder anders gesagt: Liverpool und City haben in der Sommerpause laut transfermarkt.de 293 bzw. 176 Millionen Euro in neues Personal investiert. Crystal Palace 2,3 Millionen. Umso schöner ist es, wenn es ihn gibt, den Moment, der alles sprengt. Die Geschichte, die keiner erwartet. Wenn der etwas kleinere Klub es den Großen vormacht, was mit so scheinbar profanen Dingen wie Teamgeist, Mentalität oder einem echten Plan möglich ist. Klingt abgedroschen, ist bei einem Duell wie am Sonntag aber elementar. Und die Auswirkungen sind enorm, die Sehnsucht nach diesen Überraschungserfolgen riesig. Erst recht bei Vereinen, für die diese Triumphe kein Alltag sind. Und wer bei der Übertragung in die Gesichter der glückseligen Fans des Außenseiters geblickt hat, wusste, dass da echte Freude herrschte. Glückseligkeit.

Crystal Palace: Die Liebe ist echt Und eine echte Liebe, denn Palace wird nach dem FA-Cup-Sieg sicher kaum Erfolgsfans akquiriert haben, die auf den Bandwagon aufgesprungen sind, wie das bei Klubs wie City und Liverpool gerne mal der Fall ist. Stattdessen gehört zur treuen und leidenserprobten Anhängerschaft zum Beispiel eine der wenigen Ultra-Gruppierungen in England. Tief verwurzelt im Süden Londons, ist der 1861 gegründete Verein einer der ältesten noch bestehenden Profiklubs in England.