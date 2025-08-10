Nächster Erfolg für Oliver Glasner
Community Shield: Liverpool und Florian Wirtz verlieren gegen Crystal Palace
- Aktualisiert: 10.08.2025
- 18:36 Uhr
- SID
Florian Wirtz kassiert in seinem ersten Pflichtspiel mit dem FC Liverpool einen Rückschlag. Im Community Shield verlieren die "Reds" gegen Crystal Palace und Trainer Oliver Glasner.
Für Florian Wirtz hat das "Abenteuer England" mit einer Enttäuschung begonnen. Wenige Stunden nach seiner Kür zu "Deutschlands Fußballer des Jahres 2025" verpasste der Mittelfeldstar in seinem ersten Pflichtspiel mit dem englischen Meister FC Liverpool im Community Shield durch ein 2:3 im Elfmeterschießen gegen FA-Cup-Gewinner Crystal Palace seinen ersten Titelgewinn mit den Reds.
Das für insgesamt 300 Millionen Euro verstärkte Team des 22 Jahre alten Ex-Leverkuseners, das in 90 Minuten gegen die Mannschaft des früheren Bundesliga-Coaches Oliver Glasner nicht über ein 2:2 hinausgekommen war, muss durch den unerwarteten Dämpfer weiter auf seinen 17. Supercup-Erfolg warten.
- Coman-Abgang steht wohl bevor: Mini-Ablöse für Bayern?
- Vorbereitung zum Vergessen: Ist der HSV bundesligareif?
Bei den Reds unterstrichen zunächst neben Wirtz auch die weiteren aus der Bundesliga an die Anfield Road gelockten Topzugänge Hugo Ekitiké und Jeremie Frimpong im Londoner Wembleystadion ihre Ambitionen. Dank der Treffer des früheren Frankfurters Ekitiké (4.) auf Vorlage von Wirtz sowie Frimpong (21.) schien das Team von Liverpools Teammanager Arne Slot bei hochsommerlichen Temperaturen auch frühzeitig auf Erfolgskurs.
Internationale Transfergerüchte: Malick Thiaw wohl unmittelbar vor Wechsel in die Premier League
Malick Thiaw (AC Mailand)
Der deutsche Innenverteidiger Malick Thiaw steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu Newcastle United. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, haben sich die AC Mailand und die "Magpies" auf die Transfermodalitäten geeinigt. Demnach kostet der 24-Jährige 35 Millionen Euro Sockelablöse, weitere fünf Millionen Euro könnten an Boni hinzukommen. Nur noch der Medizincheck steht den Berichten zufolge aus. Rund zehn Prozent der Ablöse fließen an Thiaws Ex-Klub Schalke 04.
Vitinha (Paris Saint-Germain)
Real Madrid könnte laut "Marca" wohl im Sommer 2026 einen Vorstoß bei PSG-Star Vitinha unternehmen. Demnach habe der 25-jährige Portugiese für diesen Zeitpunkt mit den Franzosen eine Absprache, für 90 Millionen Euro wechseln zu dürfen. Bei PSG steht Vitinha, der maßgeblich zum Champions-League-Sieg zuletzt beitrug, noch bis 2029 unter Vertrag.
Alejandro Garnacho (Manchester United)
FC Chelsea bastelt am Kader für die nächste Saison. Nächstes Ziel: Alejandro Garnacho. Der Flügelspieler von Manchester United soll ein Preisschild von rund 80 Millionen Euro haben. Laut "The Atlhletic" sind sich Spieler und Chelsea einig – nun liegt es an United. Mit dem Verkauf könnten die Red Devils einen Großteil der Ablösesumme für Neuzugang Benjamin Sesko wieder einspielen.
Bradley Barcola (Paris Saint-Germain)
Der FC Liverpool ist in Shopping-Laune. Und hat dabei laut dem Transferexperten Fabrizio Romano den Pariser Stürmer Bradley Barcola ins Visier genommen. Um die Offensive nach Florian Wirtz und Hugo Ekitike weiter zu verstärken, sind die "Reds" wohl bereit PSG ein konkretes Angebot vorzulegen. Dieses liegt angeblich bei mindestens 100 Millionen Euro. Wie die "L'Equipe" berichtet, soll Barcola kommen, wenn der Deal um Alexander Isak (Newcastle United) platzt.
Darwin Nunez (FC Liverpool)
Die Ära von Darwin Nunez beim FC Liverpool könnte bald enden. Laut "Teamtalk" soll der 26-jährige Uruguayer bereit sein, nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal zu wechseln. Die "Reds" sollen daran interessiert sein, möglichst viel der einst für Nunez gezahlten 85 Millionen Euro vom Saudi-Klub zu erhalten. Mit Hugo Ekitike hat Liverpool schon den Nachfolger für Nunez verpflichtet. Zudem könnte wohl noch Alexander Isak an die Anfield Road wechseln.
Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)
Bei Paris Saint-Germain und Donnarumma ziehen sich die Vertragsverhandlung und ein Ergebnis ist noch lange nicht in Sicht. PSG steht kurz vor der Verpflichtung ihres neuen Wunschkeeper Lucas Chevalier (LOSC Lille). Die Bewerberliste wächst weiter. Galatasaray Istanbul hält sich hartnäckig unter den Interessenten. Aber auch Vereine aus der Premier League und Real Madrid gesellen sich dazu. Neu dabei: der FC Bayern, der zuletzt immer häufiger mit dem 26-jährigen Italiener in Verbindung gebracht wird.
Robert Lewandowski (FC Barcelona)
Der Vertrag von Robert Lewandowski läuft im kommenden Jahr aus. Dieser Umstand lockt zahlreiche Vereine an. Laut der "Mundo Deportivo" bemühen sich mehrere Klubs aus Saudi-Arabien um den Stürmer. Demnach soll ein Teil der Interessenten bereits bei dem Umfeld des Polen vorgefühlt haben. Zuletzt zeigte sich Lewandowski aber gewillt, in Barcelona zu bleiben. Auch der spanische Meister will ihn nicht zwingend abgeben - bei einem Mega-Angebot wäre man aber wohl bereit, Gespräche zu führen.
Antonio Rüdiger (Real Madrid)
Die spanische "AS" berichtet von einem möglichen Aus des deutschen Innenverteidigers bei den Königlichen. Der 32-Jährige ist noch bis zum 20. August Rot-gesperrt. Zudem läuft sein Vertrag im nächsten Sommer aus. Wie Neu-Coach Xabi Alonso zu ihm steht, bleibt abzuwarten. Mit Dean Huijsen und Raul Asencio hat der Verein in der Defensive bereits nachgebessert. Eine mögliche Vertragsverlängerung soll wenn überhaupt zum Ende der Saison Thema werden. Es bahnt sich eine Hängepartie an.
Stefan Ortega (Manchester City)
Die Zeit von Stefan Ortega bei Manchester City scheint sich dem Ende zuzuneigen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der Premier-League-Klub dem deutschen Torhüter mitgeteilt, dass er den Verein verlassen darf. Kurz davor stellten die Cityzens James Trafford offiziell vor. Der Keeper, der vom FC Burnley kommt, nimmt den Platz von Ortega ein. Für den bedeutet das, dass er sich wohl nach einem neuen Klub umschauen muss. ...
Stefan Ortega (Manchester City)
Der Vertrag des 32-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus. Die ersten Vereine sollen sich bereits um den Torhüter bemühen. Laut "Sky" buhlen drei Klubs aus der Premier League um Ortega - auch Fenerbahce Istanbul soll demnach Interesse angemeldet haben. Der türkische Topklub soll sich sogar bereits in konkreten Gesprächen mit dem Champions-League-Sieger befinden.
Alexander Isak (Newcastle United)
Der FC Liverpool rüstet mit den Transfers von Florian Wirtz, Hugo Ekitike oder Jeremie Frimpong ordentlich auf. Auch der ehemalige BVB-Spieler Alexander Isak wird seit Wochen laut Medienberichten umworben. Doch jetzt haben die Engländer einen finanzstarken Konkurrenten erhalten. Laut der "Sun" steigt der Saudi-Klub Al-Hilal in das Werben um den Stürmer ein. Demnach ...
Alexander Isak (Newcastle United)
... bietet der Verein Isak ein Gehalt von unglaublichen 36 Millionen Euro pro Jahr - netto. Damit würde er zum fünftbestbezahlten Spieler der Welt aufsteigen. Direkt hinter Sadio Mane, Karim Benzema, Riyad Mahrez und Cristiano Ronaldo. Dazu bekäme der 25-jährige Schwede einen Privatjet zur Verfügung, sowie eine Villa mit Vollzeitmitarbeitern und Chauffeur. Ein monatliches Taschengeld von 130.000 Euro gibt es obendrauf - für persönliche Ausgaben. Isak selbst soll aber Liverpool priorisieren. Die Ablöse könnte laut "Daily Mail" bei 177 Millionen Euro liegen.
Jules Kounde (FC Barcelona)
Nach dem Abgang von Kyle Walker nach Burnley will Manchester City wohl einen Rechtsverteidiger verpflichten. Coach Pep Guardiola blickt dafür laut "ESPN" und "RMC" zu Ex-Klub FC Barcelona. Im dortigen Team von Hansi Flick soll Jules Kounde von den Citizens als mögliches Transferziel ausgemacht worden sein. Eine offizielle Anfrage gibt es den Berichten nach bislang aber noch nicht. Koundes Vertrag bei den Katalanen läuft noch bis 2027.
Tino Livramento (Newcastle United)
Manchester City plant wohl bereits den nächsten Mega-Transfer für den Sommer. Einem Bericht von "The Times" zufolge, wollen die Cityzens Tino Livramento verpflichten. Demnach plant der englische Top-Klub ein Angebot in Höhe von 75 Millionen Euro. Vor allem Pep Guardiola soll großer Fan von dem U21-Europameister sein. Bei den Magpies entwickelte sich der Rechtsverteidiger zum Stammspieler und Leistungsträger.
Renato Veiga (FC Chelsea)
Der angeblich an Renato Veiga interessierte FC Bayern bekommt laut Fabrizio Romano wohl heftige Konkurrenz. Demnach soll Atletico Madrid nicht nur in den Poker um den Verteidiger vom FC Chelsea eingestiegen sein, sondern sich sogar in der Pole Position befinden. Veiga soll demnach sehr interessiert an einem Wechsel nach Spanien sein, Atletico habe dem Bericht nach schon ...
Renato Veiga (FC Chelsea)
... Kontakt mit dem Management des 21-Jährigen aufgenommen. Der FC Chelsea fordert für Veiga wohl eine Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro. Zuletzt verliehen die Londoner das Abwehrtalent in die Serie A zu Juventus Turin. Für die "Alte Dame" kam der Portugiese zu 15 Pflichtspiel-Einsätzen.
Doch Crystal Palace glich durch Jean-Philippe Mateta (17., Foulelfmeter) sowie Ismaila Sarr (77.) zweimal aus und erzwang damit das Elfmeterschießen, in dem vor allem Keeper Dean Henderson mit zwei Paraden zum Matchwinner des Außenseiters avancierte.
Wirtz führt sich mit Torvorlage ein
Wirtz setzte ab der ersten Spielminute Zeichen und war denn auch nicht zufällig Wegbereiter von Liverpools erster Führung. Auch in der Folgezeit bestätigte der Nationalspieler seine guten Eindrücke aus den Vorbereitungsspielen des Meisters und beschwor immer wieder gefährliche Situationen im gegnerischen Strafraum herauf. Kurz nach dem zweiten Gegentreffer für Liverpool nahm Slot seinen neuen Spielmacher, der wie seine anfangs überlegene Mannschaft mit zunehmender Spieldauer abgebaut hatte, aus dem Spiel.
Bereits vor Spielbeginn hatte ein erneutes Gedenken der Liverpooler Fans an den Anfang Juli tödlich verunglückten Reds-Stürmer Diogo Jota für emotionale Momente gesorgt. Viele der mehr als 30.000 Liverpooler Anhänger im "Mekka des Fußballs" hielten zur Erinnerung an den portugiesischen Nationalspieler Transparente in die Höhe, auf beiden Videoleinwänden der legendären Arena zeigte die Stadionregie zur Vereinshymne "You'll never walk alone" vor einer Schweigeminute ein Bild des 28-Jährigen.