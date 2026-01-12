- Anzeige -
Fußball

FC Liverpool: Florian Wirtz trifft im FA Cup erneut für die Reds

  • Aktualisiert: 12.01.2026
  • 22:52 Uhr
  • SID

Nationalspieler Florian Wirtz kommt beim englischen Meister FC Liverpool immer besser in Schwung.

Der 22-Jährige traf beim mühevollen 4:1 (2:1)-Erfolg in der dritten Runde des FA Cups gegen den Drittligisten FC Barnsley zum zwischenzeitlichen 3:1 (84.) und erzielte sein drittes Tor in den vergangenen fünf Pflichtspielen. Den Treffer zum Endstand von Hugo Ekitike (90.+4) legte Wirtz dazu auf.

Zuvor hatten der Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai (9.) mit einem traumhaften Distanzschuss und der Ex-Leverkusener Jeremie Frimpong (36.) die Reds in Führung gebracht. Szoboszlai lud die Gäste jedoch mit einem fatalen Ballverlust zum Anschluss ein, Adam Philipps (40.) musste nur noch einschieben.

Wirtz vergab erst freistehend die Chance auf das 3:1, ehe er nach Hackenvorlage von Ekitike für die Vorentscheidung sorgte und dem Ex-Frankfurter noch einen Treffer auflegte.

Den FA Cup hat Liverpool zuletzt 2022 gewonnen.

