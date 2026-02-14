Nick Woltemade beendet seine Torflaute bei Newcastle United und schießt die "Magpies" in die nächste Runde des FA Cups. Auch Liverpool ist eine Runde weiter.

Torflaute vorbei: Nick Woltemade kann doch noch treffen und darf vom Gewinn des FA Cups träumen. Der deutsche Fußball-Nationalspieler gewann im Dress von Newcastle United in der 4. Runde vor allem dank langer Überzahl nach Rückstand 3:1 (0:1) beim Premier-League-Rivalen Aston Villa. Stürmer Woltemade stellte nach 14 Pflichtspielen ohne Tor den Endstand her (88.). Er stand wie Nationalverteidiger Malick Thiaw in der Startelf.

Auch Florian Wirtz steht mit dem FC Liverpool im Achtelfinale. Die Reds setzten sich gegen Brighton & Hove Albion um den deutschen Teammanager Fabian Hürzeler mit 3:0 (1:0) durch. Curtis Jones (42.), Dominik Szoboszlai (56.) und Mohamed Salah (68.), der einen von Ex-Nationalspieler Pascal Groß verursachten Foulelfmeter verwandelte, trafen zum Sieg. Wirtz stand in der Startelf und wurde in der 71. Minute ausgewechselt.

In Birmingham ging die Partie aus Sicht von Newcastle unglücklich los. Beim Führungstreffer des Tabellendritten stand Torschütze Tammy Abraham im Abseits (14.). In der 4. Runde des englischen Pokalwettbewerbs kommt der Videobeweis allerdings noch nicht zum Einsatz.