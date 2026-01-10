Oliver Glasner blamiert sich mit Crystal Palace im FA Cup und scheidet als Titelverteidiger bereits in der dritten Runde aus.

Blamage im FA Cup.

Titelverteidiger Crystal Palace ist am Samstag aus dem prestigeträchtigen Pokal-Wettbewerb ausgeschieden – gegen einen Sechstligisten in der dritten Runde. Das Team von Cheftrainer Oliver Glasner unterlag bei Macclesfield Town mit 1:2.

Noch im Jahr zuvor hatte Palace im Finale im Londoner Wembley Stadium mit 1:0 gegen Manchester City triumphiert und den ersten Titel der Vereinsgeschichte gefeiert.

In Macclesfield, einer Kleinstadt im Süden von Manchester, brachte Paul Dawson den Underdog kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung, ehe Isaac Buckley-Ricketts nach 60 Minuten auf 2:0 erhöhte. Der Anschlusstreffer von Yeremy in der 90. Minute half dem Glasner-Team nicht mehr.