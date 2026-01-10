- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

FA Cup: Oliver Glasner blamiert sich mit Crystal Palace - Pokalaus gegen Sechstligist

  • Veröffentlicht: 10.01.2026
  • 15:53 Uhr
  • ran.de

Oliver Glasner blamiert sich mit Crystal Palace im FA Cup und scheidet als Titelverteidiger bereits in der dritten Runde aus.

Blamage im FA Cup.

Titelverteidiger Crystal Palace ist am Samstag aus dem prestigeträchtigen Pokal-Wettbewerb ausgeschieden – gegen einen Sechstligisten in der dritten Runde. Das Team von Cheftrainer Oliver Glasner unterlag bei Macclesfield Town mit 1:2.

Noch im Jahr zuvor hatte Palace im Finale im Londoner Wembley Stadium mit 1:0 gegen Manchester City triumphiert und den ersten Titel der Vereinsgeschichte gefeiert.

In Macclesfield, einer Kleinstadt im Süden von Manchester, brachte Paul Dawson den Underdog kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung, ehe Isaac Buckley-Ricketts nach 60 Minuten auf 2:0 erhöhte. Der Anschlusstreffer von Yeremy in der 90. Minute half dem Glasner-Team nicht mehr.

- Anzeige -
- Anzeige -

Glasner blamiert sich mit Crystal Palace

Noch vor dem Spiel hatte der Österreicher im "BBC"-Interview klargestellt: "Es ist klar, dass wir das Spiel gewinnen müssen." Doch es kam anders.

Nach dem Abpfiff stürmten unzählige Fans des Sechstligisten auf das Feld und feierten die Mannschaft von Coach John Rooney.

Der "Mirror" schrieb direkt nach Abpfiff von der "wohl größten Überraschung in der Geschichte des Wettbewerbs".

- Anzeige -
Mehr News und Videos zum Fußball
Macclesfields Fans stürmen das Spielfeld
News

Cup-Verteidiger Crystal Palace scheitert bei Sechstligist

  • 10.01.2026
  • 15:55 Uhr
Okpala spielte in der Hinrunde in Mannheim
News

Paderborn: Wechsel-Wirrwarr um Okpala beendet

  • 10.01.2026
  • 15:25 Uhr
Kehrt Kylian Mbappé im Finale der Supercopa zurück?
News

Supercopa-Finale: Alonso muss liefern - Mbappé-Einsatz ungewiss

  • 10.01.2026
  • 14:15 Uhr
Im Training: Marc-André ter Stegen
News

Medien: Ter Stegen soll Wechsel zugestimmt haben

  • 10.01.2026
  • 14:08 Uhr
Galatasaray v Genclerbirligi - Turkish Super Lig ISTANBUL, TURKIYE - NOVEMBER 22: Galatasaray players celebrate after Ilkay Gundogan scores a goal during the Trendyol Super Lig week 13 match betwee...
News

Galatasaray vs. Fenerbahce heute live: Läuft das Istanbul-Derby im TV und Stream?

  • 10.01.2026
  • 13:53 Uhr
imago images 1071074470Update
News

Schlägt der BVB bei einem Legendensohn zu?

  • 10.01.2026
  • 13:09 Uhr
imago images 1062176454
News

England-Star verlässt den FC Bayern

  • 10.01.2026
  • 13:01 Uhr
Seit 2014 in Barcelona: Marc-André ter Stegen
News

Bericht: Ter Stegen stimmt Transfer zu - für einen WM-Stammplatz?

  • 10.01.2026
  • 12:18 Uhr
09.01.2026, xfux, Fussball 1.Bundesliga, Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund, v.l. Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Maximilian Beier (Borussia Dortmund) Torjubel, Jubel, Goal celebration, ce...
News

BVB: Mit neuem Trademark-Move zurück in die Spur?

  • 10.01.2026
  • 11:28 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

Champions League: Die Highlights im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 10.01.2026
  • 11:28 Uhr