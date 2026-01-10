Fußball
FA Cup: Oliver Glasner blamiert sich mit Crystal Palace - Pokalaus gegen Sechstligist
Oliver Glasner blamiert sich mit Crystal Palace im FA Cup und scheidet als Titelverteidiger bereits in der dritten Runde aus.
Blamage im FA Cup.
Titelverteidiger Crystal Palace ist am Samstag aus dem prestigeträchtigen Pokal-Wettbewerb ausgeschieden – gegen einen Sechstligisten in der dritten Runde. Das Team von Cheftrainer Oliver Glasner unterlag bei Macclesfield Town mit 1:2.
Noch im Jahr zuvor hatte Palace im Finale im Londoner Wembley Stadium mit 1:0 gegen Manchester City triumphiert und den ersten Titel der Vereinsgeschichte gefeiert.
In Macclesfield, einer Kleinstadt im Süden von Manchester, brachte Paul Dawson den Underdog kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung, ehe Isaac Buckley-Ricketts nach 60 Minuten auf 2:0 erhöhte. Der Anschlusstreffer von Yeremy in der 90. Minute half dem Glasner-Team nicht mehr.
Glasner blamiert sich mit Crystal Palace
Noch vor dem Spiel hatte der Österreicher im "BBC"-Interview klargestellt: "Es ist klar, dass wir das Spiel gewinnen müssen." Doch es kam anders.
Nach dem Abpfiff stürmten unzählige Fans des Sechstligisten auf das Feld und feierten die Mannschaft von Coach John Rooney.
Der "Mirror" schrieb direkt nach Abpfiff von der "wohl größten Überraschung in der Geschichte des Wettbewerbs".