"Unglaublich", sagte Leno nach dem schlussendlich verdienten Sieg: "Natürlich Elfmeterschießen - manchmal ist es wie Lotterie und zum Glück haben wir gewonnen. Der Torwarttrainer hat mir Informationen gegeben, aber mein Gefühl ist wichtiger. Ich war dreimal in die falsche Richtung unterwegs, aber ein Lob an unsere Elfmeterschützen - es ist nicht einfach. Eine tolle Leistung von uns allen."

Leno: "Wollen zu 100 Prozent nach Wembley"

Jetzt will der 32-Jährige mit Fulham auch die letzten Schritte gehen. "Vor zwei Jahren haben wir im Viertelfinale verloren, und jetzt sind wir wieder im Viertelfinale. Wir wollen zu 100 Prozent nach Wembley", sagte er. Im Viertelfinale treffen die Londoner auf Crystal Palace mit Trainer Oliver Glasner.

Für United setzt sich die Horrorsaison hingegen fort. In der Premier League liegen die Red Devils nur auf Platz 14, im Ligapokal sind sie ebenfalls gescheitert. Nur in der Europa League ist das Team von Trainer Ruben Amorim noch im Rennen, dort wartet im Achtelfinale am Donnerstag Real Sociedad San Sebastian.