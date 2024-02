Manchester City: Erling Haaland zerlegt Luton Town mit Fünferpack und schwärmt von Kevin de Bruyne!

Lob gab es auch von Teammanager Pep Guardiola. Die Verbindung des Duos Haaland und De Bruyne sei "perfekt" gewesen: "Kevin braucht Spieler wie Erling - und Erling braucht Spieler wie Kevin."

Für Haaland war es der zweite Fünferpack in seiner Zeit bei den Skyblues: In der Königsklasse war ihm ein solcher beim 7:0 gegen RB Leipzig ebenfalls gelungen, am Dienstag in Luton schlug er innerhalb von 55 Minuten fünfmal zu (3., 18., 40., 55., 58.).