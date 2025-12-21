FC Bayern: Leon Goretzka am Scheidepunkt - diese Aktion wirft Fragen um seine Zukunft auf

Die Instagram-Seite ist leer, die Zukunft offen: Leon Goretzka sorgt mit einer Löschaktion für Aufmerksamkeit und steht beim FC Bayern erneut an einem Wendepunkt. Zwischen Konkurrenzkampf, Sparkurs und internationalem Interesse wird seine Perspektive in München immer unklarer. von Carolin Blüchel Mit einer einzigen Social-Media-Aktion hat sich Leon Goretzka vor dem Spiel am Sonntag beim 1. FC Heidenheim (17:30 Uhr im Liveticker) zurück ins Rampenlicht katapultiert. Der 30-Jährige löschte auf Instagram sämtliche Posts, darunter auch alle mit Bezug zum FC Bayern München. Die Reaktion folgte prompt: Wechselgerüchte schossen ins Kraut, ein Blitz-Transfer im Winter wird plötzlich wieder diskutiert. Ganz abwegig wäre das nicht. Goretzkas Vertrag läuft im Sommer 2026 aus, eine Verlängerung ist derzeit nicht in Sicht. Sportlich deutet ohnehin vieles auf einen schleichenden Abschied hin. Von seiner Form aus dem Jahr 2019/20, als er unter Hansi Flick zum Schlüsselspieler beim Rekordmeister avancierte, ist er weit entfernt. Er spielt allenfalls eine ordentliche Saison. Mega-Vertrag! Bayern-Star wohl kurz vor Verlängerung

Borussia Dortmund: Gute Resultate, schlechte Stimmung - was läuft falsch? Zwar kommt Goretzka in dieser Saison immer noch auf genügend Einsatzzeiten. Die Zukunft aber gehört anderen: So geht im defensiven Mittelfeld kein Weg an Joshua Kimmich vorbei. Daneben soll Eigengewächs Aleksandar Pavlovic, der schon jetzt in Topspielen den Vorzug bekommt, die Zukunft prägen. Und auch Neuzugang Tom Bischof meldet Ansprüche an.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Leon Goretzka war schon einmal auf dem Abstellgleis Allerdings gab es schon einmal ein ähnliches Szenario. Im Sommer 2024 legten die Bayern-Bos­se um Sportvorstand Max Eberl Goretzka einen Abschied nahe. Zu groß sei die Konkurrenz, zu gering die Perspektive. Goretzka aber blieb - und biss sich durch. Unter Trainer Vincent Kompany kämpfte er sich zurück in die Startelf, auch begünstigt durch die Verletzungsanfälligkeit von Pavlovic und Joao Palhinha (mittlerweile an Tottenham verliehen). Er nutzte die Chance, spielte sich fest und feierte schließlich sogar sein Comeback im Nationaltrikot. Jetzt allerdings wirkt es, als sei dieser zweite Frühling wieder vorbei. Zwar soll es zeitnah Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung geben, realistisch erscheint sie kaum. Denn der FC Bayern hat sich einen Sparkurs verordnet. Einen Spieler ohne langfristige Perspektive weiter mit rund 15 Millionen Euro Jahresgehalt auszustatten, passt nicht ins Bild.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Vincent Kompany spricht sehr offen über seine Entwicklung als FCB-Trainer

FC Bayern: Angeblich kein Goretzka-Wechsel im Winter Ein Abschied im Winter sei laut "Bild" dennoch kein Thema. Stand jetzt. Doch wie belastbar ist das, wenn das türkische Portal "Fanatik" recht behält und ein Angebot über rund zehn Millionen Euro auf dem Tisch landet? Überhaupt ist das internationale Interesse ungebrochen. Neben Galatasaray sollen auch Fenerbahce, SSC Neapel, Juventus Turin und Tottenham Hotspur die Lage aufmerksam beobachten. Auch Atletico Madrid sei interessiert, schreibt die "Mundo Deportivo". Spekulationen über einen Wechsel zum BVB hielten sich zuletzt ebenfalls, konkrete Anzeichen dafür gibt es keine. Ein Winter-Wechsel hätte aus Goretzkas Sicht eigentlich Charme. Eine gewichtigere Rolle anderswo könnte ihm helfen, sich mit Blick auf die WM 2026 in Stellung zu bringen. Andererseits hatte er in der Vergangenheit selbst in deutlich aussichtsloseren Situationen immer wieder betont, wie sehr er dem FC Bayern und der Stadt München verbunden ist.

- Anzeige -