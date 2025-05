Arsenal entthront im CL-Finale Seriensieger Barcelona

Die Fußballerinnen des FC Arsenal haben im Finale der Champions League überraschend den FC Barcelona entthront und zum zweiten Mal Europas Krone erobert. Das Team der niederländischen Trainerin Renée Slegers bezwang den Seriensieger aus Spanien vor 50.000 Fans in Lissabon mit 1:0 (0:0). Die Schwedin Stina Blackstenius erzielte in der 74. Minute das einzige Tor.

Barca verpasste mit der zweimaligen Bundesliga-Torschützenkönigin Ewa Pajor in der Startelf somit den dritten Sieg in Folge und den vierten in fünf Jahren. Der große Favorit hatte im Viertelfinale auch dem VfL Wolfsburg keine Chance gelassen. Arsenal hatte den damals noch als UEFA Women's Cup bekannten Wettbewerb schon 2007 gewonnen.

In einem temporeichen Spiel bot Arsenal den Spanierinnen von Beginn an die Stirn. Schon vor der Pause hatte Barcelona Glück, als ein Eigentor von Irene Paredes nach Ansicht der TV-Bilder aberkannt wurde - Mittelfeldspielerin Frida Leonhardsen Maanum stand zuvor im Abseits.

Auch nach der Pause blieb das Spiel hochklassig - und eine Viertelstunde vor Schluss fiel auch der einzige Treffer. Nach einer Ecke steckte Beth Mead zu Blackstenius durch, diese brachte den Ball flach neben dem linken Pfosten im Tor unter.

Arsenal bekam somit jenen Pokal überreicht, der vor dem Finale gestohlen worden war und erst vier Tage vor dem Endspiel wieder in den Besitz der UEFA gelangte. Laut Angaben der Polizei war die Trophäe am vergangenen Samstag während des Spiels zwischen Sporting Lissabon und Vitoria Guimaraes (2:0) aus dem Jose-Alvalade-Stadion entwendet worden. "Mehrere vermummte Personen", so die Polizei, hatten dafür eine Garage im Bauch der Arena aufgebrochen.