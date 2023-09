Arsenal scheitert in der Champions League

Anzeige

Vorjahreshalbfinalist FC Arsenal ist in der Champions League überraschend schon in der ersten Qualifikationsrunde gescheitert. Der dreimalige englische Fußball-Meister scheiterte im schwedischen Linköping mit 2:4 im Elfmeterschießen (3:3 n.V.) am FC Paris. Die englische Europameisterin und WM-Zweite Alessia Russo vergab den entscheidenden Schuss vom Punkt.

Russo hatte Arsenal per Doppelpack (80./116.) überhaupt erst ins Elfmeterschießen gerettet, ein spätes Tor von Jennifer Beattie (90.+6) brachte die Gunners in die Verlängerung. Für Paris trafen Mathilde Bourdieu (56./57.) und Louise Fleury (106.). Im finalen Shootout parierte die nigerianische Torhüterin Chiamaka Nnadozie gegen Frida Maanum und Russo.

Die zweite und letzte Qualifikationsrunde mit Hin- und Rückspielen findet am 10./11. und 18./19. Oktober statt. Die Auslosung dafür steigt am 15. September.