Bayern besiegt Juve - Endspiel um den Gruppensieg in London

Die Fußballerinnen von Bayern München bleiben in der Champions League weiter ungeschlagen und haben den Gruppensieg vor Augen. Am fünften Spieltag besiegte das Team von Trainer Alexander Straus Juventus Turin mit 4:0 (1:0). Weil Verfolger FC Arsenal ebenfalls gewann (3:1 bei Valerenga IF), kommt es nun am 18. Dezember (21 Uhr/DAZN) in London zum Endspiel um den Gruppensieg.

Jovana Damnjanovic (22.) nutzte einen Abpraller zur Führung, zuvor hatte Nationalspielerin Klara Bühl mit ihrem Schlenzer nur die Latte getroffen. "Wir haben das Spiel dominiert, hätten aber schon mehr Tore machen müssen", bilanzierte die Torschützin zur Halbzeit bei DAZN. Der Sieg war aber zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Nach der Pause tankte sich Bühl vor den Augen von Bundestrainer Christian Wück und rund 2.500 Zuschauern im Sportpark Aschheim erneut klasse durch, diesmal stand Pernille Harder beim Abpraller goldrichtig (52.). Es war bereits der sechste Treffer im laufenden Wettbewerb für die Dänin. Bühl krönte ihren starken Auftritt noch mit einem eigenen Treffer (73.), die 18-Jährige Alara Sehitler setzte nur zwei Minuten nach ihrer Einwechslung den Schlusspunkt (82.).

Die Bayern, die im vergangenen Jahr noch in der Gruppenphase gescheitert waren, führen die Tabelle vor dem abschließenden Spieltag mit 13 Punkten vor Arsenal (12 Zähler) an. Ein Remis in London reicht, um sich eine bessere Ausgangsposition für die Runde der besten acht zu erspielen. Viertel- und Halbfinale werden am 7. Februar 2025 ausgelost.