Bayern-Frauen gegen Arsenal erneut in der Allianz Arena

Nach ihrem Bundesliga-Rekord spielen die Frauen des FC Bayern in der Champions League erneut in der Allianz Arena. Am 12. November fordern die Münchnerinnen Titelverteidiger FC Arsenal auf der großen Bühne heraus. Zum Ligaauftakt der Doublesiegerinnen gegen Bayer Leverkusen (2:0) waren 57.762 Fans in die Arena gekommen und hatten für eine Bestmarke in der Bundesliga gesorgt.

Gegen Arsenal hatten die FCB-Frauen bereits einmal in der Allianz Arena gespielt: Im März 2023 schlugen die Bayern die Engländerinnen im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse mit 1:0. Damals hatten 20.000 Zuschauer die Partie verfolgt.

Den deutschen Rekord bei einem Frauenspiel hatten 73.680 Fans beim WM-Eröffnungsspiel 2011 im Berliner Olympiastadion zwischen Deutschland und Kanada aufgestellt. Den offiziellen Weltrekord hält der FC Barcelona: 91.648 Zuschauer kamen im April 2022 zum Champions-League-Halbfinale zwischen Barca und dem VfL Wolfsburg ins Camp Nou.