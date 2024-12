Bayern unterliegt Arsenal und verliert Platz eins

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben den Gruppensieg in der Champions League verpasst. Im letzten Spiel der Gruppe C unterlag das Team von Trainer Alexander Straus mit 2:3 (1:1) gegen die direkten Konkurrentinnen um Platz eins von FC Arsenal. Es war die erste Niederlage für die Münchnerinnen in der aktuellen Königsklassen-Saison.

Im windigen und verregneten London gerieten die Münchnerinnen nach einem Eigentor von Kapitänin Glodis Viggosdottir (7.) früh in Rückstand. Ihre Innenverteidiger-Kollegin Magdalena Eriksson (39.) brachte mit zwei Toren, jeweils nach Eckbällen, erst den Ausgleich und in der zweiten Hälfte (58.) die Führung. Jedoch konnte Arsenal nur eine Minute nach dem Führungstreffer ausgleichen (59.) und bekam in der Schlussphase nach Handspiel von Bayern-Verteidigerin Tuva Hansen noch einen Elfmeter zugesprochen. Mariona Caldentey verwandelte vom Punkt (86.).

Der FC Bayern, der im vergangenen Jahr noch in der Gruppenphase gescheitert war, liegt zum Abschluss der Gruppenphase mit 13 Punkten zwei Zähler hinter den Londonerinnen. Die Viertel- und Halbfinalpaarungen werden am 7. Februar 2025 ausgelost.