Brand fit für Wolfsburgs Duell mit Rom

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg können beim Champions-League-Kracher gegen die AS Rom wieder auf Jule Brand zählen. "Wir sind froh, dass sie zurück ist, weil sie unserer offensiven Flexibilität gut zu Gesicht steht", sagte Trainer Tommy Stroot über die Nationalspielerin, die ihre Verletzung am Sprunggelenk auskuriert hat.

Verzichten muss der VfL am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) auf Ersatztorhüterin Lisa Schmitz (Schulterverletzung), Anneke Borbe ist daher einziger Back-up für Merle Frohms. Am vorletzten Spieltag der Gruppe A steht Wolfsburg unter Druck, eine Niederlage gegen die punktgleichen Römerinnen (beide 6) würde das vorzeitige Aus in der Königsklasse bedeuten.

Das enttäuschende 0:1 bei Bayer Leverkusen am Freitag und die verpasste Herbstmeisterschaft seien deshalb "abgehakt und aufgearbeitet", versicherte Nationalspielerin Kathrin Hendrich. Aus dem ärgerlichen 0:1 im Hinspiel in Rom inklusive Chancenwucher habe der deutsche Vizemeister ebenfalls gelernt.

"Wir müssen noch zielstrebiger nach vorne spielen und unsere Chancen nutzen", sagte die Innenverteidigerin zur Marschroute. Denn der VfL hat das Viertelfinale schließlich in der eigenen Hand: Bei einem Wolfsburger Sieg mit zwei oder mehr Toren Unterschied ist das Weiterkommen sicher.