Champions League: City jubelt, Chelsea-Serie gerissen

Die Fußballerinnen von Manchester City haben dem FC Chelsea im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League die erste Saisonniederlage zugefügt und einen großen Schritt Richtung Halbfinale gemacht. Im englischen Duell setzte sich City verdient mit 2:0 (0:0) gegen die Favoritinnen aus London durch, Vivianne Miedema traf doppelt (60. und 89.).

Die Entscheidung fällt nächste Woche Donnerstag im Rückspiel, die Siegerinnen treffen im Halbfinale entweder auf den VfL Wolfsburg oder Titelverteidiger FC Barcelona.

In den 31 Pflichtspielen zuvor in dieser Saison hatte Chelsea nie verloren, erst vor vier Tagen gewann das Team der deutschen Mittelfeldspielerin Sjoeke Nüsken den Ligapokal gegen City (2:1) - doch am Mittwochabend konnte der Tabellenführer der englischen Super League kaum Druck entfalten. Manchester hingegen agierte clever und Topstürmerin Miedema nutzte ihre Chancen eiskalt aus.