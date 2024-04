Däbritz fällt nach Knöchel-OP aus

Anzeige

Fußball-Nationalspielerin Sara Däbritz fällt nach einer Knöcheloperation vorerst aus und wird bis zum Saisonende nicht für Olympique Lyon zum Einsatz kommen. Dies bestätigte ihre Vereinstrainerin Sonia Bompastor am Freitag. Wie lange Däbritz, die die Verletzung im Training erlitt, pausieren muss und ob dadurch möglicherweise ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August) gefährdet ist, war zunächst unklar.

"Für sie ist die Saison mit OL zu Ende", sagte Bompastor lediglich. Die 29 Jahre alte Däbritz hatte Anfang April für die EM-Qualifikationsspiele in Österreich und auf Island absagen müssen. Damals wurde die Mittelfeldspielerin von einer Adduktorenzerrung ausgebremst.

Bei Lyons Champions-League-Halbfinale am Samstag (19.00 Uhr) gegen Paris St. Germain fehlen neben Däbritz auch die frühere Nationalspieler Dzsenifer Marozsan (Muskelbeschwerden) und die französische Stürmerin Eugenie Le Sommer (Knie-OP).