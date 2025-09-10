Frankfurterinnen glauben an Chance gegen "verwundbares" Real

Eintracht Frankfurts Fußballerinnen wollen sich durch den missratenen Ligastart von Real Madrid vor dem Showdown um die Königsklasse nicht täuschen lassen. "Es ist ein ganz anderer Wettbewerb. Sie werden mit einer anderen Motivation spielen, weil sie in die Champions League wollen", sagte Cheftrainer Niko Arnautis vor dem Qualifikations-Hinspiel am Donnerstag (19.00 Uhr) gegen die Königlichen im Stadion am Brentanobad.

Reals Frauen seien "nicht umsonst in den letzten Jahren immer vertreten gewesen". Es sei klar, "dass sie individuell eine enorme Qualität im Offensivbereich haben", sagte Arnautis, aber: "Wir haben auch gesehen, dass sie in den ersten Spielen in der Liga verwundbar waren." Dort spielte der Gegner zum Auftakt unentschieden gegen Aufsteiger DUX Logrono (2:2) und verlor das Stadtderby gegen Atlético Madrid (1:2).

Auch der eigene Start mit einem souveränen 5:0-Sieg gegen die SGS Essen in der Bundesliga soll die Mannschaft um die Nationalspielerinnen Elisa Senß und Laura Freigang nicht überbewerten. "Was in der Liga passiert ist, ist für das Spiel morgen irrelevant. Wir wissen, dass wir gut drauf sind und wollen ihnen das zeigen", sagte Arnautis