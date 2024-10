In Turin: Bayern-Frauen wollen Reaktion zeigen

Die Fußballerinnen des FC Bayern wollen nach dem Ende ihrer Mega-Serie in der Bundesliga schnell wieder zurück in die Erfolgsspur finden. "Wir wissen, was wir in den letzten 44 Ligaspielen geleistet haben", sagte Nationalspielerin Klara Bühl drei Tage nach der Niederlage beim VfL Wolfsburg, der ersten in der Liga seit zwei Jahren: "Keine Frage, dass wir da schnellstmöglich wieder hinkommen wollen."

Die erste Gelegenheit für eine Reaktion bietet sich dem Meister am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) in der Champions League bei Juventus Turin. Dabei wollen die Münchnerinnen an ihren Traumstart in der Königsklasse vor einer Woche gegen den FC Arsenal (5:2) anknüpfen. "Wenn wir unsere Sache gut machen, können wir mit jedem mithalten", betonte Trainer Alexander Straus, der seine Spielerinnen in Schutz nahm.

"Wir sind Menschen, wir machen Fehler", sagte der Norweger über die Pleite in Wolfsburg: "Es war ein gutes Spiel zur Vorbereitung". Schließlich könne die Mannschaft "zufrieden mit unserer Performance" sein, ergänzte Bühl: "Wir wissen aber auch, woran wir arbeiten müssen."