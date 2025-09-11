Niederlage gegen Real: Frankfurterinnen unter Druck

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt müssen um den Einzug in die Ligaphase der Champions League bangen. Das Team von Trainer Niko Arnautis unterlag im Hinspiel der Qualifikation dem spanischen Vizemeister Real Madrid vor heimischem Publikum mit 1:2 (1:2). Vor dem Rückspiel in Spanien am 18. September (20 Uhr) steht der Bundesligist nun unter Druck.

"Man hat glaube ich gesehen, dass wir ein bisschen nervös waren, aber wir haben zum großen Teil ein gutes Spiel gemacht", sagte Kapitänin Laura Freigang im Vereins-TV: "Wenn uns das heute nicht Mut macht, dann weiß ich nicht was sonst", die "Motivation bleibt hoch, wir wollen das zweite Spiel gewinnen".

Nicole Anyomi (45.) traf für die Frankfurterinnen und hielt damit die Hoffnungen auf die Teilnahme an der Ligaphase, für die Bayern München und der VfL Wolfsburg sich direkt qualifiziert hatten, aufrecht. Filippa Angeldahl (13.) und Signe Bruun (35.) erzielten die Tore für die Königlichen, bei denen Nationalspielerin Sara Däbritz und die ehemalige DFB-Keeperin Merle Frohms in der Startelf standen.

Die Frankfurterinnen waren nach dem geglückten Bundesligaauftakt gegen die SGS Essen (5:0) mit Selbstvertrauen in das Duell mit den Spanierinnen, die einen durchwachsenen Saisonstart hingelegt haben, gegangen. Doch im Stadion am Brentanobad gelang Real mitten in einer guten Phase der Gastgeberinnen der Führungstreffer. Bei einem Vorstoß Madrids spielte Eintracht-Verteidigerin Amanda Ilestedt den Ball bei einem Klärungsversuch direkt vor die Füße von Linda Caicedo, die nur die Latte traf. Der Nachschuss von Angeldahl saß jedoch.

Frankfurt fing sich nach dem frühen Rückschlag schnell, Real zeigte sich allerdings effizient und erhöhte nach einer Ecke durch Bruun. Anyomi brachte die Hessinnen zurück ins Spiel, in der Schlussphase machten diese zunächst weiter Druck - allerdings ohne Erfolg.