Play-offs zur Champions League: Wolfsburg genau terminiert

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat die Play-offs für die Gruppenphase der Champions League der Frauen genau terminiert. Der zweimalige Titelträger VfL Wolfsburg um Nationalmannschafts-Kapitänin Alexandra Popp tritt am 18. September (20.00 Uhr) bei den Italienerinnen der AC Florenz an. Das Rückspiel in Wolfsburg geht am 25. September (18.30 Uhr) über die Bühne.

Im vergangenen Jahr war Wolfsburg in den Play-offs an Paris FC gescheitert. Die Auslosung der Gruppenphase mit 16 Klubs ist für den 27. September vorgesehen. Die ersten Partien finden am 8. Oktober statt. Meister Bayern München ist für die Gruppenphase gesetzt. Eintracht Frankfurt scheiterte bereits im Halbfinale des Erstrunden-Qualifikationsturniers.

Das Finale der Königsklasse ist für Ende Mai des kommenden Jahres in Lissabon geplant. In der nächsten Saison wird die Champions League in ähnlicher Form wie bei den Männern reformiert. Dann treten 18 Mannschaften in einer Ligaphase an.