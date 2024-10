"Guter Start": Bayern-Frauen auf Viertelfinal-Kurs

Die Heimreise aus Turin traten die Fußballerinnen von Bayern München wieder bestens gelaunt an. Der Rückschlag in Wolfsburg? Vorerst vergessen. "Es hat sehr viel Spaß gemacht, der Ball ist gut gelaufen und das hat man uns, glaube ich, auch angesehen. Insgesamt war es ein guter Start in den Wettbewerb", sagte Torschützin Linda Dallmann nach dem Champions-League-Traumauftakt mit einer perfekten Punkteausbeute.

Nach dem Ende der Mega-Serie in der Liga beim VfL Wolfsburg (0:2) meldeten sich die Münchnerinnen durch den zweiten Sieg im zweiten Königsklassen-Spiel umgehend zurück. "Mit zwei Siegen ist uns ein guter Start gelungen, daran müssen wir jetzt anknüpfen", forderte Trainer Alexander Straus nach dem ungefährdeten 2:0 (1:0) bei Juventus Turin. Weiter geht es für die Bayern in der Champions League am 12. November gegen Valerenga aus Oslo.

In Turin ließen die Münchnerinnen dank der Treffer von Dallmann und Pernille Harder (73.), die bereits zum Auftakt gegen den FC Arsenal (5:2) dreimal getroffen hatte, nichts anbrennen. Es erwarteten den deutschen Meister trotzdem "noch vier schwere Spiele" auf dem Weg ins Viertelfinale, sagte Dallmann.

Zuvor wollen die Bayern aber noch die Tabellenführung in der Bundesliga zurückerobern. Nachdem Eintracht Frankfurt in der engen Spitzengruppe am vergangenen Wochenende vorbeigezogen war, sind die Münchnerinnen am Sonntag (18.30 Uhr/Sport1, DAZN und MagentaSport) beim Tabellendritten Bayer Leverkusen gefordert.