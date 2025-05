"Meilenstein": Frauen-Champions-League künftig bei Disney+

Es ist von einem "Meilenstein" für den Frauen-Fußball die Rede: Disney+ überträgt ab der kommenden Saison für fünf Jahre bis 2030 alle Spiele der Champions League. Der Streamingdienst einigte sich darauf mit der UC3, dem Rechtehändler der Europäischen Fußball-Union (UEFA). Bisher wurden die Spiele von DAZN übertragen.

Für die Disney+-Kunden in Europa fallen keine zusätzlichen Kosten an. Die Produktion übernimmt ESPN. Gleichzeitig schloss die UC3 mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU) sowie anderen großen Sendern individuelle Vereinbarungen ab, um in den großen TV-Märkten, wie etwa Deutschland, auch frei empfangbare Übertragungen zu sichern. Geplant ist mindestens eine Partie pro Spielwoche. Auch das Finale der Frauen-Königsklasse, die künftig mit 18 Teams im Ligaformat ausgetragen wird, wird frei empfangbar sein.

"Die UEFA Womens Champions League hat in den letzten Jahren ein außergewöhnliches Wachstum verzeichnet, mit Rekordbesuchen, steigenden Standards und zunehmendem globalem Interesse. Diese neuen Übertragungsvereinbarungen spiegeln dies nicht nur wider, sondern sind wichtige Meilensteine in der kontinuierlichen Entwicklung des Frauenfußballs in Europa", sagte Guy-Laurent Epstein, Co-Direktor bei UC3.

Aus der Bundesliga sind Meister Bayern München und Vize VfL Wolfsburg fest für die Champions League qualifiziert. Der Tabellendritte Eintracht Frankfurt kann noch über die Qualifikation ins Teilnehmerfeld rutschen.