Reals Frauen stoßen Tor zum Halbfinale auf

Die Fußballerinnen von Real Madrid haben das Tor zum Halbfinale der Champions League weit aufgestoßen. Las Blancas mit der ehemaligen deutschen Nationalspielerin Melanie Leupolz gewannen ihr Viertelfinal-Hinspiel im Estadio Alfredo Di Stefano gegen den FC Arsenal 2:0 (1:0).

Die Kolumbianerin Linda Caicedo brachte den "ewigen Zweiten" der spanischen Liga bei anhaltendem Regen in Führung (22.). Die eingewechselte Athenea erhöhte in der Schlussphase (82.) und sicherte Reals Frauen damit den ersten Sieg in einem K.o.-Spiel der Königsklasse.

Arsenal, Champions-League-Sieger von 2007, hatte in der engen Partie auf tiefem Rasen durch Beth Mead kurz vor der Pause seine beste Chance zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Weitere Chancen vereitelte Reals gute Torhüterin Misa.

Das Rückspiel findet am 26. März statt.