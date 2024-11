Wölfinnen feiern ersten Sieg in der Champions League

Erster Sieg bringt frische Hoffnung: Der VfL Wolfsburg hat nach zwei Auftaktpleiten seinen ersten Erfolg in der Champions League gefeiert. Die Wölfinnen um Trainer Tommy Stroot setzten sich am Mittwochabend 5:0 (1:0) bei Galatasaray Istanbul durch.

Abwehrspielerin Joelle Wedemeyer traf nach einer Ecke per Kopf in der 24. Spielminute zur erlösenden Führung, Rebecka Blomqvist erhöhte nach der Pause (63., 77., 90.+6) per Hattrick. Für den Endstand sorgte dann noch Vivien Endemann (90.+7). Die beiden Auftaktpartien in Rom (0:1) und gegen Lyon (0:2) hatte Wolfsburg jeweils verloren und stand bereits spürbar unter Druck, konnte damit jedoch umgehen.

Das personell ausgedünnte Team aus Niedersachsen übernahm von Beginn an das Kommando. Stroot hatte neben der erkälteten Kapitänin Alexandra Popp auch auf die Abwehrchefin Marina Hegering (Kniereizung), Mittelfeld-Stammkraft Lena Lattwein (Erkältung) und Tabea Sellner (Wadenprobleme) verzichten müssen. Dennoch waren die Gäste in der ersten Halbzeit überlegen und hätten klarer führen können.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs ließ Stürmerin Blomqvist nach Zuspiel von Justine Kielland eine weitere gute Gelegenheit aus (51.). Kurz später traf die Schwedin dann doch und Wolfsburg war klar auf Kurs.