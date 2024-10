Wölfinnen fordern Rekordsieger Lyon: "Bereit, was mitzunehmen"

Nach dem Liga-Erfolg gegen Bayern München (2:0) wollen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg auch gegen den Champions-League-Rekordsieger Olympique Lyon überraschen. "Es ist klar, dass wir Positives aus dem Bayern-Spiel mitnehmen können. Es hat geholfen, das richtige Ergebnis zu holen", sagte VfL-Trainer Tommy Stroot vor dem zweiten Gruppenspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN). Sein Team um Angreiferin Alexandra Popp sei "bereit, was mitzunehmen".

Der Vorjahresfinalist mit den deutschen Spielerinnen Sara Däbritz, Dzsenifer Marozsan und Laura Benkarth sei "der Gruppenfavorit", sagte VfL-Mittelfeldspielerin Lena Lattwein. Sie erwarte "eine Weltklasse-Mannschaft, die jedes Jahr aufs Neue sehr weit kommt".

Nach der Auftaktniederlage bei der AS Rom (0:1) droht dem VfL ein Fehlstart in die Champions League. Lyon habe vor allem "brutale" und "fast einzigartige" Flügelspielerinnen, auf die sich Wolfsburgs Defensive einstellen müsse, betonte Stroot. Die Französinnen hätten in den vergangenen Jahren jedoch "auch mal Ausschläge" gehabt, bei denen sie "in Auswärtsspielen etwas liegengelassen haben". Dies seien die Momente, "in denen wir da sein müssen".