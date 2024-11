Wölfinnen hoffen nach befreiendem Sieg auf mehr

Trainer Tommy Stroot von den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg hat nach dem 5:0-Erfolg bei Galatasaray Istanbul den Plan fürs Erreichen der K.o.-Phase in der Champions League vorgegeben. "Wir haben Halbzeit in der Gruppenphase und es heißt für uns in der nächsten Woche, mit hoffentlich vielen Toren im Rückspiel den Druck hoch zu gestalten", sagte der 35-Jährige. Dann bestehe die Chance, mit Erfolgen im Dezember ins Viertelfinale einziehen zu können.

"Das ist die Situation, die wir schaffen wollen, dass wir nach diesem Block sechs Punkte und ein sauberes Torverhältnis haben", ergänzte Stroot, dessen Mannschaft nach den Niederlagen in Rom (0:1) und gegen Lyon (0:2) nun richtig in der Königsklasse-Saison angekommen ist. Gelingt gegen Underdog Galatasaray auch kommenden Mittwoch ein Dreier, dürfen die Wölfinnen vor den abschließenden Gruppenspielen gegen Rom und in Lyon wieder hoffen.

Mit dem Auftritt in Istanbul war Stroot einverstanden: "Am Ende auswärts 5:0 rauszugehen, ist auf Champions-League-Niveau eine Leistung, die auf jeden Fall zufriedenstellt."