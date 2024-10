Wolfsburg-Pleite verdaut: Bayern zurück in der Erfolgsspur

Die Fußballerinnen von Bayern München haben das Ende ihrer Mega-Serie verdaut und in der Champions League die erhoffte Reaktion gezeigt. Vier Tage nach der Ligapleite beim VfL Wolfsburg (0:2) fand der deutsche Meister durch das 2:0 (1:0) bei Juventus Turin im zweiten Gruppenspiel der Königsklasse umgehend zurück in die Erfolgsspur.

"Meine Spielerinnen haben heute einen wirklich guten Job gemacht", sagte Trainer Alexander Straus: "Wir haben das Spiel bis auf eine kurze Phase dominiert und deswegen den Sieg auch verdient. Mit zwei Siegen ist uns ein guter Start gelungen, daran müssen wir jetzt anknüpfen."

Linda Dallmann (17.) und Pernille Harder (73.), die bereits zum Auftakt gegen den FC Arsenal (5:2) dreimal getroffen hatte, belohnten ihr Team. Bei einem Pfostentreffer der Turinerinnen (33.) und einem vermeintlichen Foul von Dallmann im Strafraum (37.) hatten die Münchnerinnen vor der Pause allerdings Glück.

Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs kam das Team um Paulina Krumbiegel, die erst im Sommer von der TSG Hoffenheim nach Italien gewechselt war, zu Chancen. Die Bayern münzten dagegen ihr deutliches Plus an Ballbesitz zu selten in Gefahr um. Bei einem Einsteigen gegen Sydney Lohmann (62.) blieb ein Elfmeterpfiff ebenfalls aus. Harder sorgte nach einer Ecke dann aber für die Entscheidung.

Nach dem deutlichen Auftaktsieg gegen Arsenal behaupteten die Münchnerinnen mit nun sechs Zählern die Tabellenführung in der kniffligen Gruppe C. Als nächstes ist der FCB in der Champions League am 12. November gegen Valerenga aus Oslo gefordert. Aus deutscher Sicht wird es bereits am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN) erneut interessant: Wolfsburg empfängt Rekordsieger Olympique Lyon.