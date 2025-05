Bayern-Coach Straus über Oberdorf: "Sie macht Fortschritte"

Mit der Frage nach Lena Oberdorf hatte Alexander Straus vor dem DFB-Pokalfinale natürlich gerechnet. "Es geht ihr gut, sie macht Fortschritte bei der Rückkehr ins Training", erklärte Bayern Münchens Trainer. Doch weitere Details, gerade mit Blick auf eine mögliche EM-Teilnahme im Sommer, könne er leider nicht bieten, "denn das sind medizinische Fragen."

Vor dem Endspiel der Bayern gegen Werder Bremen am Donnerstag (16.00 Uhr/ARD und Sky) im Kölner Stadion machte die Nationalspielerin im Abschlusstraining die Übungen zu Beginn mit. Wie üblich durften Medienvertreter nur die ersten 15 Minuten beobachten.

Als der FC Bayern mit dem Gewinn der Meisterschaft am Sonntag den ersten Teil des angestrebten Doubles perfekt gemacht hatte, äußerte Bayern-Direktorin Bianca Rech im ZDF angesprochen auf Oberdorfs EM-Chance wenig Zuversicht: "Stand heute ist es so: Sie ist im Mannschaftstraining zurück, aber ist absolut nicht auf einem Stand, wo man sagen kann, sie kann zum heutigen Zeitpunkt eine Europameisterschaft spielen."

Die 23-Jährige hatte vor dem Olympischen Sommerspielen im vergangenen Jahr einen Kreuzbandriss erlitten, seit ihrem Wechsel vom VfL Wolfsburg nach München hat sie daher noch kein Spiel im Bayern-Trikot absolvieren können. Die EM steht in diesem Sommer vom 2. bis 27. Juli in der Schweiz an.