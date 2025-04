Frauen-Finale: Steinmeier überreicht den Pokal in Köln

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird beim DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln die Trophäe überreichen. Nach dem Endspiel zwischen Bayern München und Werder Bremen am 1. Mai (16.00 Uhr/ARD und Sky) nehmen zudem DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch und -Generalsekretärin Heike Ullrich die Siegerehrung vor, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mitteilte.

Im Vorjahr hatte Steinmeier den DFB-Pokal an die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg überreicht, als das Team um Alexandra Popp den zehnten Titelgewinn in Serie feierte. Der FC Bayern strebt in diesem Jahr den zweiten Triumph nach 2012 sowie das erstmalige Double an, die Bremerinnen geben ihre Finalpremiere.