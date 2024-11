Frauen-Pokal: Leverkusen, Frankfurt und Hoffenheim weiter

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim sind ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Dabei setzte sich Leverkusen im Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten Liga-Konkurrenten Turbine Potsdam mit 1:0 (0:0) durch. Die SGE und Hoffenheim wurden jeweils im Duell mit Zweitligsten ihren Favoritenrollen gerecht.

Vor stimmungsvoller Kulisse an der Alten Försterei gewannen die Frankfurterinnen gegen Union Berlin mit 2:0 (0:0). Die TSG hatte beim VfL Bochum weniger Mühe und feierte einen 5:0 (2:0)-Erfolg.

Leverkusens Sofie Zdebel (74.) brach im zweiten Durchgang den Bann gegen den Bundesliga-Aufsteiger, der nach Gelb-Rot gegen Ex-Nationalspielerin Jennifer Cramer (83.) in Unterzahl spielte. Auch die Eintracht tat sich lange schwer, ehe Tanja Pawollek (83.) und Barbara Dunst (90.+1) das Weiterkommen perfekt machten. In Bochum sorgten Feli Delacauw (29.), Nationalstürmerin Selina Cerci per Doppelpack (43./62.), Marta Cazalla (82.) und Ereleta Memeti (90.+3) für klare Verhältnisse.

Serien-Pokalsieger VfL Wolfsburg ist erst am Samstag (17.00 Uhr) beim Regionalligisten FSV Mainz 05 gefordert. Am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) gastiert der Meister Bayern München beim SC Freiburg, der dem Team um Giulia Gwinn am vorletzten Bundesliga-Spieltag ein 2:2 abgetrotzt hatte.