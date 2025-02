Gipfeltreffen im Pokal: Frankfurt fordert die Bayern

In der Liga der bislang hartnäckigste Widersacher - und nun im DFB-Pokal ein Stolperstein? Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt wollen im Dauerduell mit Bayern München ein weiteres Ausrufezeichen setzen. "Wir haben es geschafft, diese Kluft zu schließen", sagte SGE-Trainer Niko Arnautis vor dem direkten Duell des Bundesliga-Spitzenduos am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) im Viertelfinale.

Das Team um Nationalspielerin Laura Freigang, derzeit punktgleich mit den Münchnerinnen etwas überraschend Bundesliga-Tabellenführer, spiele "gerade selbstbewusst Fußball", sagte Arnautis - und ergänzte mit Blick auf die Partie in München: "Wir werden alles tun, um eine Runde weiterzukommen. Wir brauchen aber auch einen Top-Tag, um in einem solchen Spiel zu bestehen."

Im Vorjahr hatten sich die Bayern knapp im Halbfinale durchgesetzt, in der Liga gab es zudem im Hinspiel ein 1:1 in München - auch dem deutschen Meister ist Frankfurts Fortschritt nicht entgangen. "Im Schatten" der Bayern und des VfL Wolfsburg, der im Viertelfinale bei der TSG Hoffenheim gefordert ist, habe sich die SGE "entwickelt", sagte Bayerns Trainer Alexander Straus: "Wir pushen uns gegenseitig, um besser zu werden. Es wird ein enges Spiel."

Anders als in den Vorjahren spielen in der Liga in dieser Saison mehrere Teams um den Titel - auch, weil die Münchnerinnen und Wolfsburg immer wieder Punkte herschenken. Die Bayern seien dennoch "die Bayern, die haben sich nicht verschlechtert", sagte Arnautis. Seine Spielerinnen strotzen aber vor Selbstvertrauen. "Wir machen es in dieser Saison richtig gut, spielen tollen Fußball", sagte Lara Prasnikar: "Wieso sollte das in München anders sein?"