Nach Pokalsieg: München will Trainer "zeitnah" verkünden

Double-Gewinner Bayern München will schon in Kürze den Nachfolger für den scheidenden Trainer Alexander Straus verkünden. "Wir sind im Prozess, einen Nachfolger für Alex zu finden. Wir werden das auch zeitnah bekanntgeben", sagte Direktorin Bianca Rech nach dem 4:2 (2:1) im DFB-Pokalfinale gegen Werder Bremen in der ARD.

Den Namen werde sie - "wie man sich vorstellen kann" - aber nicht direkt nach dem Pokalsieg verkünden, so Rech weiter. Der Norweger Straus wird die Münchnerinnen nach drei Jahren in Richtung Angel City FC in den USA verlassen.

Auch für Werder-Trainer Thomas Horsch war es das letzte Spiel für seinen bisherigen Klub. Seinen neuen Klub könne er "noch nicht" verraten, sagte er und meine auf die Frage, ob er einen Wechsel zu den Bayern ausschließen könne: "Ich kann gar nichts ausschließen, aber ich glaube, die Bayern gucken weltweit. Alles gut."