Pokal-Viertelfinale der Frauen live bei Sky

Fußball-Fans können alle Viertelfinal-Spiele im DFB-Pokal der Frauen live im TV verfolgen. Die Begegnungen am 12. Februar (18.30 Uhr) überträgt der Pay-TV-Sender Sky als Einzelspiele und als Konferenz. Der Kracher zwischen Meister Bayern München und Bundesliga-Tabellenführer Eintracht Frankfurt wird zudem in der ZDF-Mediathek gestreamt.

Außerdem ist der Rekord-Pokalsieger VfL Wolfsburg bei der TSG Hoffenheim zu Gast, Bayer Leverkusen empfängt Werder Bremen und in einem Zweitliga-Duell trifft der Hamburger SV auf Borussia Mönchengladbach. Das Halbfinale steht am 22./23. März auf dem Programm, das Endspiel steigt am 1. Mai in Köln.