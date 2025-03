Rekord-Derby im Pokal der Frauen: Auch Hrubesch ist heiß

57.000 Zuschauer im ausverkauften Volksparkstadion, Nordderby zwischen seinem Hamburger SV und Werder Bremen - das Rekordspiel im DFB-Pokal der Frauen elektrisiert auch Fußball-Legende Horst Hrubesch.

"Das ist ein Meilenstein, ein Rekordspiel für den Frauenfußball in Deutschland – dass wir als HSV dabei im Volksparkstadion der Gastgeber sind, macht uns natürlich sehr stolz", sagte Hrubesch auf SID-Anfrage: "Das wird ein toller Tag im Zeichen der Raute – und das haben sich die Mädels mehr als verdient."

Diese ganz besondere Partie im Kampf um das Ticket für das Finale will sich Hrubesch "selbstverständlich" nicht entgehen lassen, "gemeinsam mit meiner Familie und einigen Freunden werde ich vor Ort im Stadion sein", sagte der ehemalige Bundestrainer vor der Partie am Sonntag (15.30 Uhr, Sky/sportstudio.de): "Ich drücke den Mädels ganz fest die Daumen."

Zwar geht der Zweitligist HSV als Außenseiter in das Halbfinale gegen den gestandenen Bundesligisten, aber Hrubesch glaubt an die Überraschung. "Auch wenn ich dafür zahlen muss: In einem Pokalspiel ist alles möglich. Auch wenn wir mutmaßlich der Underdog sind, glauben wir natürlich an unsere Chance und vor allem an unsere Stärken, die wir auf den Platz bringen wollen", sagte die Klub-Ikone: "Gemeinsam mit den HSV-Fans wollen wir vor 57.000 Zuschauern im Volksparkstadion ein Fußballfest feiern und am Ende die Mannschaft sein, die ins Finale einzieht."