Heftiger Rückschlag für Thomas Tuchel: Nach einer enttäuschenden Leistung seines Teams verliert er erstmals als Nationaltrainer Englands.

Drei Gegentore, Buhrufe und fliehende Fans: Trainer Thomas Tuchel hat seine erste Niederlage mit der englischen Fußball-Nationalmannschaft kassiert - und hat ein Jahr vor der WM jede Menge Arbeit auf seiner neuen Mission.

Im Test gegen Senegal unterlagen die Three Lions am Dienstag mit 1:3 (1:1), im vierten Spiel unter Tuchel gingen sie damit erstmals als Verlierer vom Platz. Nur drei Tage zuvor hatte sich der Vize-Europameister allerdings bereits gegen den krassen Außenseiter Andorra nur zu einem 1:0 gemüht.

In Nottingham war es nun erneut Bayern-Stürmer Harry Kane (7.), der die Engländer in Führung brachte. Ismaila Sarr (40.), Habib Diarra (62.) und Cheikh Tidiane Sabaly (90.+3) sorgten aber für den verdienten Testspiel-Sieg Senegals - der sportlich keine Folge hat, in England aber Fragen aufwerfen dürfte.

Der zwischenzeitliche, vermeintliche Ausgleich (84.) des eingewechselten Jude Bellingham zählte aufgrund eines Handspiels in der Entstehung zu Recht nicht. Spätestens nach dem dritten Gegentor machten die Fans ihrer Enttäuschung hörbar Luft, viele verließen schon vor dem Abpfiff das Stadion.