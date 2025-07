BVB mit Brandt und Sabitzer gegen Real

Borussia Dortmund geht mit Julian Brandt und Marcel Sabitzer ins Viertelfinale der Klub-WM gegen Real Madrid. Der deutsche Nationalspieler und der Österreicher beginnen im Mittelfeld für den gesperrten Jobe Bellingham und den leicht angeschlagenen Felix Nmecha. Brandt ist beim Duell mit Xabi Alonsos Madrid der Dortmunder Kapitän, Anstoß ist um 22.00 Uhr (DAZN und Sat.1) in East Rutherford.

Real spielt wie erwartet mit einer Dreierkette, die vom deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger, Aureien Tchouaméni und Dean Huijsen gebildet wird. Der frühere Dortmunder Jude Bellingham beginnt ebenfalls, allerdings entfällt das Duell mit seinem Bruder. BVB-Profi Jobe ist wegen seiner zweiten Gelben Karte gesperrt.

Wer sich in diesem Duell durchsetzt, bekommt es im Halbfinale am Mittwoch (22.00 Uhr/DAZN) ebenfalls in East Rutherford mit Paris Saint-Germain zu tun. Der Champions-League-Sieger hatte zuvor den deutschen Rekordmeister Bayern München mit 2:0 besiegt.