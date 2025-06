BVB ohne Can und Özcan zur Klub-WM

Ohne Kapitän Emre Can und seinen Mittelfeldkollegen Salih Özcan reist Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund zur Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli). Das teilten die Westfalen am Dienstag drei Tage vor dem Abflug zur Turnierpremiere in den USA mit.

Cans Adduktorenprobleme sind demnach noch nicht ausreichend abgeklungen. Özcan erlitt während seines Aufenthaltes bei der türkischen Nationalmannschaft eine Außenbandverletzung.

Die Dortmunder bestreiten ihr erstes Gruppenspiel am 17. Juni (18.00 Uhr MESZ/Sat.1 und DAZN) in New Jersey gegen den brasilianischen Klub Fluminense.

