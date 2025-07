Chelseas João Pedro: Vom Strand zum Klub-WM-Helden

Vom Urlauber zum Klub-WM-Helden: Als ihn der Anruf des FC Chelsea erreichte, sagte João Pedro, "war ich mit Freunden in Brasilien in den Ferien am Strand und habe das Essen genossen". Nur wenige Tage später fand er sich beim Weltturnier der Vereine wieder - und war mit seinem Doppelpack beim 2:0 (1:0) im Halbfinale gegen Fluminense sofort der entscheidende Mann.