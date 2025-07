Enrique warnt vor Chelsea: "Keine reine Formsache"

Paris Saint-Germain geht als großer Favorit ins Finale der Klub-WM, und genau deshalb warnt Trainer Luis Enrique. "Das wird absolut keine reine Formsache", sagte der Spanier vor dem Duell des Champions-League-Siegers mit Premier-League-Klub FC Chelsea am Sonntag (21.00/Sat.1 und DAZN).

"Ich habe Chelsea analysiert. Sie haben einen großartigen Kader", so Enrique. Sein Gegenüber Enzo Maresca mache bei den Londonern einen "tollen Job, und ich mag seine Arbeit sehr. Sie sind ein sehr komplettes Team."

Im MetLife Stadium in New Jersey, wo in knapp einem Jahr auch das WM-Finale stattfinden wird, kommt es zum Aufeinandertreffen mit dem Conference-League-Sieger aus England. Paris, Double-Gewinner in Frankreich, kann Historisches schaffen und in jedem Wettbewerb, an dem der Klub 2024/25 teilgenommen hat, den Titel holen.

"Wir wollen diese historische Saison bestmöglich beenden", sagte Enrique: "Wir wollen mit einem Sieg am Sonntag Geschichte schreiben."