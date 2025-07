FC Bayern: Drei Wochen Urlaub für die Stars

Nach der Rückkehr von der Klub-WM am Montag stand für die Stars des FC Bayern erst einmal eine längere Erholungspause an. "Die Jungs bekommen rund drei Wochen Urlaub. Es ist wichtig, dass sie mental jetzt abschalten und Kraft tanken. Nächste Saison wollen wir dann die nächsten Schritte gehen", sagte Trainer Vincent Kompany vor dem Rückflug aus den USA nach München.

Die Bayern waren bei der Turnier-Premiere im Viertelfinale an Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain (0:2) gescheitert. Noch am Sonntag war der Rekordmeister aus dem Teamquartier in Orlando/Florida abgereist.

Der schwer verletzte Jungstar Jamal Musiala war bereits am Sonntag vor der Mannschaft nach München zurückgeflogen. Der 22-Jährige hatte sich bei der Partie gegen PSG nach einer Luxation des Sprunggelenks das Wadenbein gebrochen. Der Nationalspieler sollte in München zeitnah operiert werden. Ihm droht eine monatelange Pause.

Ende Juli starten die Bayern in die Vorbereitung. Vor dem Franz-Beckenbauer-Supercup am 16. August gegen Pokalsieger VfB Stuttgart stehen noch zwei Tests auf dem Programm: Am 7. August empfangen die Münchner Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur, am 12. August geht es gegen Grasshopper Zürich.