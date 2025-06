Bei der Meisterfeier des FC Bayern tauchte erstmals ein Kakadu aus Porzellan auf. Doch damit nicht genug: Nun soll der Vogel wohl auch mit zur Klub-WM in die USA reisen.

Nach dem 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchen-Gladbach in der Bundesliga tauchte auf der Meisterfeier erstmals der Porzellan-Kakadu auf. Aus dem Nichts stand das Tier auf einmal zwischen den feiernden Profis. Vom deutschen Rekordmeister wollte sich niemand zu dem neuen Maskottchen äußern.

Der Kakadu - der wohl aus dem Münchner Lokal "Käfer" stammt - ist seitdem überall präsent, wo der FC Bayern auftaucht. Auch auf der Meisterfeier am Rathausplatz durfte der Kakadu teilhaben. Doch damit nicht genug: Für den Vogel steht nun wohl auch die Reise in die USA an.

Dort findet die Klub-WM statt und die Bayern wollen den neuen Glücksbringer mit nach Nordamerika nehmen. Das berichtet die "Bild". Demnach wird der Kakadu am 10. Mai mit dabei sein, wenn die Stars um Thomas Müller, Manuel Neuer, Jamal Musiala und Co. die Reise antreten.