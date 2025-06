Nach dem Aufgalopp mit Amateur-Charakter wird es für den FC Bayern bei der Klub-WM jetzt ernst. Im zweiten Gruppenspiel gegen die Boca Juniors wird es vor allem physisch ganz anders zugehen. Von Chris Lugert Zwei Rote Karten, ein Spieler, der auf dem Weg zum Schiedsrichter von der Security zurückgehalten werden musste - und dazu jede Menge körperliche Schmerzen für den Gegner. Die Boca Juniors haben in ihrem Auftaktspiel bei der Klub-WM eine eindeutige Duftmarke hinterlassen. Das 2:2 gegen Benfica Lissabon führte vor Augen, worauf sich der FC Bayern München in seinem zweiten Gruppenspiel gegen die Argentinier in der Nacht auf Samstag (3:00 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) gefasst machen muss. Und da sind die leidenschaftlichen Fans der Blau-Gelben noch gar nicht inkludiert. FC Bayern vs. Boca Juniors hier im kostenlosen Livestream sehen "Wir erwarten auf alle Fälle eine gute Atmosphäre. Wir haben mitbekommen, wie das Spiel gegen Benfica gelaufen ist", sagte Kapitän Manuel Neuer den Vereinsmedien des Rekordmeisters. Auch die Münchner werden für einen etwaigen Sieg Leidensfähigkeit unter Beweis stellen müssen. Deal or no deal? Bayerns Transferkandidaten im Check

Wunschspieler weg? Bayern kassiert wohl nächsten Korb Umso wichtiger sei es, betont Neuer, "dass wir bei uns bleiben, dass wir cool bleiben und uns auf unsere Stärken konzentrieren". Die Herausforderungen gegen Boca werden mit jenen aus dem ersten Spiel gegen Auckland City nicht ansatzweise zu vergleichen sein. Für die Münchner geht das Turnier jetzt erst so richtig los.

Auftakt gegen Auckland ein "herrliches Anschwitzen" Das 10:0 gegen die Amateure aus Neuseeland war auch für ran-Experte Markus Babbel eher ein "herrliches Anschwitzen", um ins Turnier reinzukommen. "Und jetzt kommt ein Brett. Und da musst du da sein. Aber du hast schon ein Spiel hinter dir, du weißt, wie das Ganze abläuft", meint Babbel.

Wichtig sei es für den Europameister von 1996, dass die Bayern ihr Spiel durchziehen: "Sie müssen wie Bayern München spielen, und wenn sie das hinbekommen, wird es Boca schwer haben. Wenn nicht, wird es Bayern schwer haben. Denn bei Boca ist auch eine gewisse Qualität dabei." Und die war auch gegen Benfica zu sehen. Mit 2:0 führte Boca bereits, ehe ausgerechnet die beiden argentinischen Weltmeister Angel Di Maria und Nicolas Otamendi den Portugiesen noch einen Punkt retteten. Besonders bitter für den Klub aus Buenos Aires: Der Ausgleich von Otamendi fiel nicht nur in der Schlussphase, sondern auch in portugiesischer Unterzahl. Individuell ist Boca der Qualität der europäischen Klubs nicht gewachsen, vor allem die Bayern sind technisch und spielerisch auf einem anderen Niveau unterwegs. Das aber wissen auch die Südamerikaner, die erneut auf Härte und Leidenschaft im Kollektiv als Gegenmittel setzen dürften.

Erneute Kartenflut bei Boca? Gegen Benfica ließ Schiedsrichter Cesar Arturo Ramos Palazuelos eine lange Leine - zu lang, wie manche meinten. Die Folge: Die Intensität schaukelte sich immer weiter hoch, inklusive des zuvor bereits ausgewechselten Ander Herrera sahen auf beiden Seiten insgesamt drei Spieler Rot. Die Coolness, die Neuer ansprach, dürfte sich auch darauf beziehen. Doch auch auf den Rängen wartet auf die Bayern eine spezielle Atmosphäre, in der Latino-Hochburg Miami werden sie mit einem echten Auswärtsspiel rechnen müssen. Schon gegen Benfica war das Stadion der Miami Dolphins fest in Hand der emotionalen Boca-Fans. Immerhin: Da die Bayern ihr Base Camp in Orlando haben, sind sie an das Klima in Florida bereits angepasst.

Boca ist noch immer einer der größten Klubs der Welt, sportlich aber ist der Glanz der Vergangenheit etwas abhandengekommen. In der argentinischen Liga war zuletzt früh in den Playoffs schon Schluss, Trainer Fernando Gago wurde entlassen. Abseits der Enttäuschungen in der Heimat ist die Klub-WM für Boca eine willkommene Ablenkung.

