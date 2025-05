FC Bayern München bei der Klub-WM: Verschiebt sich der Abschied von Eric Dier?

Die Bundesligasaison ist fast vorbei, und der FC Bayern ist wieder an der Spitze. Für den Rekordmeister geht es im Anschluss mit der Klub-WM weiter.

Der FC Bayern München hat längst verkündet, dass sich die Wege mit Eric Dier trennen werden. Sein Ziel ist bekannt. Ab der nächsten Saison wird er in der Ligue 1 bei der AS Monaco spielen.

Zwischen den beiden Saisons findet erstmals die neue Klub-WM statt. Wie Max Eberl auf der Pressekonferenz vor dem letzten Bundesligaspiel bestätigte, wolle man Dier gerne noch mit zum Turnier nach Amerika nehmen.

Die Klub-WM findet ab dem 14. Juni statt. Eberl sagte dazu: "Wir werden das in Ruhe klären. Er hat bis zum 30.06. einen Vertrag. Natürlich wollen wir ihn bei der Klub-WM dabeihaben, aber wir werden mit Eric sprechen und dann sehen, ob wir eine Lösung finden.“

Monaco ist nicht für die Klub-WM qualifiziert. Das Finale wird am 13. Juli im MetLife-Stadion in New Jersey stattfinden.

FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 live in SAT.1, auf Joyn und ran.de:

Sonntag, 15. Juni, ab 17:30 Uhr: FC Bayern München - Auckland City FC

Dienstag, 17. Juni, ab 17:30 Uhr: Fluminense Rio de Janeiro - Borussia Dortmund

Freitag, 20., auf Samstag, 21. Juni, ab 2:45 Uhr: FC Bayern München - CA Boca Juniors

Samstag, 21. Juni, ab 17:30 Uhr: Mamelodi Sundowns FC - Borussia Dortmund

Dienstag, 24. Juni, ab 20:15 Uhr: Benfica Lissabon - FC Bayern München

Mittwoch, 25. Juni, ab 20:15 Uhr: Borussia Dortmund - Ulsan HD FC

