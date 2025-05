Klub-WM 2025: Diese europäischen Top-Teams sind nicht mit dabei

Anzeige

FIFA Klub-WM 2025: Diese Top-Teams sind nicht dabei Aus Deutschland fehlt der bis vor Kurzem noch amtierende Meister Bayer 04 Leverkusen. Auch RB Leipzig und Eintracht Frankfurt, die in den vergangenen Jahren regelmäßig im internationalen Geschäft vertreten waren, sind nicht dabei. Aus der spanischen La Liga fehlt im FC Barcelona ein absoluter Welt-Klub - die Plätze gingen aber an Real und Atletico. In der italienischen Serie A müssen sich unter anderem die AC Mailand und die SSC Neapel das Turnier von Zuhause aus anschauen. FIFA Klub-WM 2025: Der gesamte Spielplan im Überblick Und auch aus der Premier League sind in Manchester City und dem FC Chelsea nur zwei Klubs vertreten. Klubs wie Manchester United, der FC Arsenal und der FC Liverpool gehen leer aus. Gelegentlich ist es sogar so, dass diese Klubs sich nach den Punkten der UEFA-Rangliste qualifiziert hätten. Dadurch, dass die zwei nationalen Plätze aber schon belegt waren, sind die Teams nicht vertreten. So ist es zum Beispiel beim FC Liverpool. Die "Reds" stehen in der Rangliste vor Klubs wie Atletico Madrid, Benfica oder Juventus und fliegen im Gegensatz zu diesen Teams dennoch nicht in die USA.

Klub-WM 2025: Wie kommt es zur UEFA-Rangliste? Die Rangliste basiert auf den Ergebnissen der einzelnen Klubs in den europäischen Wettbewerben (UEFA Champions League, UEFA Europa League und UEFA Conference League). Die den einzelnen Ländern zugewiesenen Plätze basieren auf den Ergebnissen der jüngsten fünf Spielzeiten. Dabei erhalten die einzelnen Klubs eine verschiedene Anzahl an Punkten - je nachdem, wie die Ergebnisse in den internationalen Wettbewerben ausfielen. In der Champions League bringt ein Sieg in der Gruppenphase zum Beispiel zwei Punkte, ein Remis bringt immerhin noch einen Zähler. Das Punkte-System wird aber noch komplexer, weil es auch spezielle Bonus-Punkte gibt, hier von der UEFA selbst erklärt.