Der FC Bayern will bei der Klub-WM den größtmöglichen sportlichen Erfolg. Weil der dann auch zu einem wirtschaftlichen Erfolg führt.

Die reformierte Klub-Weltmeisterschaft ist ein Spagat. Denn sie steht für die Kommerzialisierung des Fußballs, für die viel kritisierte Raffgier des Fußball-Weltverbandes FIFA, aber auch die der Klubs.

Daher ist es auch für den FC Bayern ein schmaler Grat, vor allem hinsichtlich der Belastung der Spieler. Klar ist aber: Der deutsche Rekordmeister will den vom 14. Juni bis zum 13. Juli in den USA stattfindenden Wettbewerb gewinnen. Insgesamt 32 Mannschaften nehmen daran teil, aus der Bundesliga neben dem FC Bayern auch Borussia Dortmund.

"Die Spieler sind alle heiß. Wir wollen nicht nur teilnehmen, sondern gewinnen. Wir wollen möglichst weit kommen", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen. "Es ist keine Lustreise, sondern eine echte Challenge."

In der Vorrunde treffen die Bayern auf Auckland City, die Boca Juniors und Benfica Lissabon. "Es kommen nur zwei Vereine weiter in dieser Gruppe. So gesehen ist es eine sehr ernstzunehmende Gruppe", sagte Dreesen, der verriet, dass der FCB das Basislager in Orlando aufschlagen werde.

Das Ganze sei eine "echte Challenge! Wir waren als Mannschaft, als Verein noch nicht fünf Wochen am Stück auf einem Turnier unterwegs", so Dreesen.