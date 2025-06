Duell steigt am kommenden Sonntag

Das Duell zwischen Messi, der am Dienstag seinen 38. Geburtstag feiert, und PSG findet am Sonntag in Atlanta/Georgia statt. Palmeiras trifft am Samstag (beide 18.00 Uhr MESZ im Liveticker) im brasilianischen Duell auf Botafogo FR aus Rio de Janeiro.

Inter Miami war im Hard Rock Stadium vor 60.914 Zuschauern nach Treffern von Tadeo Allende (16.) und Luis Suarez (65.) auf Kurs Richtung Gruppensieg, doch Paulinho (80.) und Mauricio (87.) retten Palmeiras das Unentschieden und auch Platz eins. Der FC Porto und Al Ahly SC trennten sich 4:4 (1:2), beide Teams sind ausgeschieden.